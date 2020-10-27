الوحيد الملتزم.. كريم قاسم ينشر صورته مع نجوم مهرجان الجونة

نشر الفنان

صور جديدة من مهرجان الجونة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كريم قاسم



وظهر كريم قاسم مع عدد من النجوم من ضمنهم امينة خليل و هدي المفتي من مهرجان الجونة وعلق على الصور قائلا: "Why so serious?

Having fun at @elgounafilmfestival "

و جاءت التعليقات علي الصور كالتالي:

- الوحيد اللي ملتزم بالكمامة

- الكمامه هما مش لابسينها ليه

- شكلكوا حلو

يذكر أن ظهر كريم قاسم في الصور على البحر وهو يرتدي قميصا باللون الأبيض وبنطلون باللون الأبيض.

وتصدر النجم كريم قاسم غلاف العدد الجديد من مجلة Digital Studio رائدة صناعات إنتاج الأفلام والتلفزيون والبث في الشرق الأوسط.

وتحدث كريم قاسم في العدد الجديد من مجلة Digital Studio عن تجربة انتاجه لأول فيلم قصير له بعنوان "الحفرة" والذي يدخل بيه عالم الإنتاج السينمائي كما تحدث عن صناعة الأفلام في الشرق الأوسط وكيف يمكننا أن ننتج أفلام بطرق بديلة تشجع الشباب على خوض التجربة دون الحاجة إلى ميزانيات ضخمة وعن أعمال القادمة.

وظهر كريم قاسم على الغلاف بجلسة تصوير جديدة مع المصور محسن عثمان وستايلست ندا حسام وملابس من dstore Egypt