الوحيد الملتزم.. كريم قاسم ينشر صورته مع نجوم مهرجان الجونة

نشر الفنان

صور جديدة من مهرجان الجونة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كريم قاسم



وظهر كريم قاسم مع عدد من النجوم من ضمنهم امينة خليل و هدي المفتي من مهرجان الجونة وعلق على الصور قائلا: "Why so serious?

Having fun at @elgounafilmfestival "

و جاءت التعليقات علي الصور كالتالي:

- الوحيد اللي ملتزم بالكمامة

- الكمامه هما مش لابسينها ليه

- شكلكوا حلو