نجوم هزموا كورونا.. أمينة خليل تنجو من الفيروس.. وإيمان العاصي تروي تجربتها

وعلقت من خلال الصورة، على الشائعات الخاصة بإصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت:" انا ماعنديش كورونا.. انا كان عندى كورونا فى اول الشهر.. لكن بعد ١٤ يوم عزل عملت كذا مسحة.. وكل مرة النتيجة كانت سلبية".

وتابعت قائلة:" ربنا وقف جنبى والموضوع عدى على خير الحمدالله. ياريت نبطل اشاعات شكرا و بحبكم وربنا يحفظنا جميعا".

وكانت الفنانة أمينة خليل، قد قالت- خلال حوارها ببرنامج ،" سهرانين "، على فضائية، " On E "- إن هناك العديد من الناس ومن بينهم مخرجون وممثلون بالوسط بيقولولى " مناخيرك وحشة".

وأشارت أمينة خليل، إلى أنها كانت ستقوم بإجراء عملية تجميل بأنفها عندما كانت فى العشرين من عمرها "وبالفعل قامت بالحجز مع دكتور تجميل".

وتابعت، أنه قبل العملية بيومين، وقعت من فوق السلم وأصيبت بعدة إصابات بالغة ، حينها اتصلت بالدكتور وشرحت له الموقف، وأكد أنه من المستحيل أن يقوم بالعملية فى هذا الوضع، وهنا قررت عدم إجراء العملية وأيقنت أنها رسالة من الله".

كما أعلن النجم العالمي ابهيشيك باتشان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إصابته بفيروس كورونا بعد دقائق من إعلان والده النجم أميتاب باتشان إصابته بـ كورونا أيضا.

وكان ابهيشيك باتشان، كتب في تغريدته عبر تويتر: "في وقت سابق من اليوم .. أصبت أنا ووالدي بفيروس كورونا - COVID 19. تم إدخال كلا منا إلى أعراض خفيفة. لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا .. أطلب من الجميع أن يبقوا هادئين ولا داعي للذعر .. شكرا لكم".

يأتي ذلك بعدما أعلن "اميتاب باتشان"، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا - كوفيد 19، ودخوله أحد مستشفيات العزل في الهند.

وكتب أميتاب باتشان: "لقد اختبرت كوفيد ١٩ وجاءت النتيجة إيجابية .. تحولت الى المستشفى .. خضعت العائلة والطاقم لاختبارات ، النتائج منتظرة .. كل ما كان على مقربة مني في الأيام العشرة الأخيرة ، يرجى أن يخضعوا للاختبار".

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين في بيان صحفي لها، عن وفاة الفنان العراقي مناف طالب، اليوم الجمعة 26 يونيو، عن عمر يناهز الـ80 عامًا، بعد أيام من إصابته بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، في بيانها الصحفي، الفنان الراحل مناف طالب: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مناف طالب، والذي وافته المنية، في تمام الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم الجمعة (26 حزيران 2020) سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان".

وأصيب مناف طالب، قبل أيام بفيروس كورونا - كوفيد 19، وتم نقله إثرها إلى أحد مستشفيات العزل بالعاصمة العراقية بغداد، لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة اليوم.

ويعد مناف طالب، أول فنان عربي يفارق الحياة بسبب فيروس كورونا المستجد، منذ بداية اكتشاف الوباء في اخر العام الماضي 2019، وراح ضحيته الكثيرون حتى الآن.

توفيت الفنانة رجاء الجداوي فجر الأحد 5 يوليو ، داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكتشفت الفنانة رجاء الجداوي، إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو ، ودخلت إثرها مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، وأجرت رجاء، المسحة الثالثة، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، وجاءت نتيجة المسحات الثلاث إيجابية.

وكانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ قد أجرت المسحة الأولى يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو، وتنتقل على أثرها للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة.

أعلنت منى إش إش، ابنة الموسيقار حسن إش إش، إصابة والدها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت منى اش اش فيديو لوالدها وهو يتلو القرآن وعلقت قائلة "كورونا راحت لبابا لحد بيته زى ما جاتلي لحد بيتى اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فينا.

نشرت الفنانة إيمان العاصي فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تحكي فيه تجربتها مع فيروس كورونا.



وقالت:" اكتشفت نتيجة التحليل الخاص بي أنه إيجابي آخر يوم رمضان، وبعدها قمت بعمل مجموعة من التحاليل وطلعت سلبي، وفي الفترة دي كل المخالطين عملوا تحاليلهم طلعوا كلهم سلبي، وكان أهم تحليل ليا داخل وزارة الصحة".

وتابعت أنها "عاشت مأساة نفسية كبيرة خوفا على المقربين لها"، مضيفة : "متخوفوش الناس اللى عندهم كورونا وخفت، وانا متعافية الآن ومفيدة حاليا للناس، والأعراض اللى جاتلي كانت بسيطة".

علق الفنان كريم قاسم على أخبار إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "‏كنت بفكر أعمل الفيديو من أول ما ظهرت لي أعراض كورونا منذ 14 يوما، ووقت ما عرفت أن عندي كورونا ‏كنت بعمل فيديوهات بس وقفت لأني مكنتش قادر".

أضاف كريم قاسم عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : "أولا ‏عايز أشكر الناس اللي بعتت تسأل عليا، ‏أنا فعلا جالي كورونا بس أنا دلوقتي الحمد ‏قاعد في حجر صحي في البيت منذ ثلاثة أسابيع".

وتابع كريم "أول ما عرفت بظهور موضوع كورونا، كنت خايف عشان عايش مع والدي عنده 79‏، وأنا كأي شخص مضطر إني أنزل لشغلي، وكنت بحاول اخذ احتياطاتي، ‏لحد اللحظة دي أنا معرفش إزاي جالي ‏كورونا، أفضل حابس نفسي في البيت بعد ما أخلص ‏تصوير لأكثر من أسبوعين"..

وأكمل: ط‏‏يوم 18‏/ 5 ظهرت علي أعراض كورونا، و‏الناس رد فعلها كان اهدى متقلقش دول شوية برد، ‏أول يوم بالنسبة لي حرارة مرتفعة لحد اليوم الثالث، بدأت تظهر لي أعراض كورونا وكنت بموت حرفيا".

‏وأكد قاسم : أنا قررت أقعد في البيت وأعالج نفسي بعد كده بدأت أتحسن وتأكدت أني كويس".

ووجه قاسم نصيحة للمواطنين قائلا: "البسوا الكمامة مهمة جدا، وما نسلمش على بعض ما نشربش مكان بعض كل الحاجات دي بتفرق في انتشار المرض".

أعلن عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعافي الإعلامية إلهام نمر، بعد إصابتها مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

كتب عبد الجواد أبو كب، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :"فضل الله وببركة دعواتكم الطيبة ، الصديقة والأخت العزيزة إلهام نمر نجمة التلفزيون المصري ، أول المتعافين من مجموعة الاعلامين الذين أصيبوا بفيروس كورونا.. ألف مليون سلامة يا نجمتنا".

وكانت الإعلامية إلهام نمر قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ فترة.

وأضافت إلهام نمر، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أنها تتبع التعليمات الطبية، والتزمت بالعزل المنزلي فور ارتفاع درجة حرارتها، وقامت بالاتصال بإحدى الطبيبات، وأخذت الأدوية اللازمة.

وتابعت الإعلامية، أن الأعراض كانت ارتفاعا في درجة الحرارة فقط، والمستشفى وفرت لى الأدوية والتزمت بالعزل المنزلى ولم أرر أولادى ولا زوجى منذ أسبوع، لافتة إلى أنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية منذ بداية الجائحة، مع ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات.

