ينظم مختبر بيت الزبير اليوم في الساعة الثامنة مساء ومن خلال منصاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فعالية “أدب اليافعين: قراءة في الواقع والتحديات”، ويستضيف فيها عضو مختبر الشباب أحمد الراشدي كلا من الكاتب المصري أحمد طوسون والكاتبة العمانية أزهار أحمد والكاتبة الأردنية تغريد النجار، وهم أساتذة متخصصون في كتابة أدب اليافعين. ستتناول الندوة عدة محاور منها :خصائص أدب اليافعين وسماته، والتحديات التي تواجه هذا النوع من الأدب مثل أسباب قلة النشر لهذه الفئة العمرية، وسبب التركيز على الرواية مع إهمال الكتابات الإبداعية الأخرى في المجال مثل المذكرات والمقال. وعن حال أدب اليافعين في العالم والعالم العربي وأبرز التجارب وأهمية تشجيع الخبرات على النشر في المجال. يذكر أن هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات افتراضية تقيمها المؤسسة في مجالات أدب الطفل والفنون والمسرح والشباب والإعلام وغيرها لضمان استمرارية الفعل الثقافي بما يتواءم ومتطلبات المرحلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مختبر الطفل ببيت الزبير ينظم فعالية حول أدب اليافعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.