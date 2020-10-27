“العمانية للكتاب والأدباء” توقع اتفاقية لطباعة إصداراتها مع دار “نثر”

مسقط ـ الوطن :

وقعت الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء اتفاقية طباعة ونشر إصداراتها الأدبية الحديثة للعام 2021م، مع دار نثر للنشر. حيث نصت الاتفاقية على إصدار (26) كتابا أدبيا متنوعا، بالإضافة إلى كتب أخرى ستنضم إلى هذا العدد يجرى العمل عليها في الجمعية.

وقع الاتفاقية عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء رئيس مجلس إدارتها المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي، ووقعها عن دار نثر مازن بن حبيب المعيني، المؤسس والشريك في الدار.

وقال المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء حول هذه الاتفاقية: سعداء بهذا العمل الثقافي الذي يخدم واقع المثقف العماني في السلطنة، وهذا ليس العمل الأول الذي نقوم به في هذا الشأن، فقد عملنا على العديد من الاتفاقيات السابقة مع عدد من دور النشر لدعم الكتاب والكاتب العماني، كما أن الجمعية لا تزال تواكب تطلعات الكاتب ونتاجاته الأدبية المتجددة، وهي بكل تأكيد تأتي من واقع الحرص على فتح أبواب التواصل بين المثقف والجمعية العمانية للكتاب والأدباء.

وأضاف الصقلاوي: سنعمل من خلال هذه الاتفاقية على رفد الساحة الثقافية بباقة مغايرة من الإصدارات التي ستعمل على تحريك المجال الثقافي، وما هذه الاتفاقية إلا جزء من المنظومة العامة التي تسعى السلطنة وكافة مؤسساتها الثقافية على تحقيقها، كما أن طباعة هذه الإصدارات هي حق من حقوق الكاتب العماني المنتمي للجمعية حيث الوقوف معه والعمل على إظهار فكره على المستويين المحلي والعربي. وأشار الصقلاوي إلى أن هذه الاتفاقية مع دار نثر اشتملت على العديد من الشروط العامة بما يخدم الكاتب والكتاب العماني، وتعزز العمل المشترك بين الجمعية ودور النشر. مؤكدا أن هذه الإصدارات ستكون حاضرة في دورة معرض مسقط الدولي للكتاب القادمة وبأسعار مناسبة.

وأوضح الصقلاوي أن الإصدارات في هذا العام ستكون نوعية وشاملة، مع تعدد الكتّاب والأدباء في نطاقات ثقافية رائدة، كالدراسات والبحوث والشعر والقصة القصيرة والرواية، وغيرها من صنوف الأدب. وتقدم الصقلاوي بشكره الجزيل لكل من ساهم وسعى لإخراج هذا العمل على أكمل وجه، بدءا من المؤسسات الداعمة للكتاب في السلطنة والكاتب العماني الذي دائما ما يبادر بتقديم أبجديات فكره بصور نوعية محفزة للتتبع والاطلاع. كما دعا الصقلاوي كافة الأدباء والكتّاب العمانيين للتواصل مع الجمعية بما يخدم صالح الثقافة العمانية على وجه الخصوص.

وقال مازن بن حبيب المعيني في هذه المناسبة : نثّمن الثقة التي منحتها الجمعية لنا خلال الفترة القصيرة من عملنا. وتأتي مساهمتنا في هذا العمل كجزء من سعينا لتحقيق رؤيتنا التي أطلقناها خلال تدشين الدار في معرض مسقط عام 2020، والتي تهدف إلى أن نُشكّل في علاقتنا مع الكاتب والقارئ معاً الحاضنة المُفضلة للكِتاب في عُمان وخارجها، مستمدين قيم المصداقية والشفافية والاحترافية التي تمثل ركائز عملنا في مهمتنا بتمكين الكُتّاب من نشر إبداعاتهم في معادلة تحفظ حقوقهم. وأضاف المعيني: نأمل بتقديم هذه النخبة المتميزة من الإصدارات بالتعاون مع الجمعية في أن يجد القارئ مبتغاه في المحتوى النوعي الذي تطرحه في شتى الأنواع الكتابية، تماماً كما نسعى إلى إبراز الأعمال الإبداعية في صورة فنية تليق بالكتاب والكاتب العُماني وفق أعلى معايير الجودة في التصميم والطباعة والنشر التي وصل إليها في العالم العربي عبر دار عُمانية تتفهم احتياجات كُتاب بلادها. الجدير بالذكر أن هذا المشروع الثقافي تقوم به الجمعية كل عام، ليضاف إلى أجندة أعمالها الثقافية السنوية لإبراز المؤلف العماني بصورة تليق بأدبه وإبداعه.

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.. وتقيم أمسية حول التصورات المعرفية عند الشاعرة سعيدة خاطر

صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية، أمسية بعنوان التصورات المعرفية عند الشاعرة الدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارسية، قدمها الدكتور جمال بن علي الحراصي أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعة الشرقية، والتي جاءت بتنظيم فريق اللغة والأدب باللجنة وأدارها علي بن سويلم الهاشمي معلم لغة عربية بمعهد العلوم الإسلامية بجعلان، وذلك عبر برنامج (zoom).

تأتي الأمسية كختام لفعاليات وأنشطة اللجنة خلال شهر اكتوبر سعيا لإثراء الجانب الثقافي والأدبي والمعرفي. وقد تطرق الدكتور جمال بن علي الحراصي أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعة الشرقية في محاضرته إلى عدد من المحاور تناولت العلوم المعرفية وأهميتها والاستعارة التصورية والتصورات البنيوية والاتجاهية في شعر سعيدة خاطر. يذكر أنَّ اللجنة قد نفذت خلال شهر اكتوبر عددا من الأمسيات والفعاليات تمثلت في حوار حول تاريخ العلاقات العمانية الكويتية من 1880 إلى 1970 قدمها الباحث الكويتي عبدالعزيز بن يحيى الصوري كما تم تنظيم امسية شعرية في الشعر الشعبي شارك فيها كل من الشاعر علي الراسبي والشاعر فيصل السناني والشاعر عبدالرحمن الغيلاني وتناولت الفعالية الثالثة محاضرة حول تحسين صورة المعلم قدمها سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم.