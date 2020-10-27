حواديت حمزة أفندي مسلسل ساخر يلقي الضوء على مشاكل المجتمع

أعرب الكاتب راكان بشناق عن سعادته الكبيرة بالتعاون الأول له مع شركة "سكور ميديا" للإنتاج الفني في المسلسل الجديد "حكايات حمزة أفندي"، والذي أشرف على الانتهاء من كتابة حلقاته الأخيرة، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.
وأضاف بشناق، في تصريحات صحفية، إن المسلسل ينتمي إلى عالم الكوميديا الممزوجة بالفانتازيا، ويقع في 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع العام المقبل.
وتدور أحداثه حول رجل يُدعى حمزة أفندي، وهو شخصية تعيش في سبعينيات القرن الماضي، والذي يتواجد بسبب خطأ علمي في العصر الحالي، ويجد نفسه وسط الغزو الثقافي والفكري لمواقع التواصل الاجتماعي التي سادت الألفية الجديدة لتحدث الكثير من المفارقات الكوميدية.
ورفض بشناق الإفصاح عن أبطال العمل، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق ممثلي الأدوار الرئيسية، على أن يتم الكشف عن تفاصيل المسلسل كاملة نهاية الشهر الحالي مع اقتراب موعد التصوير والتعاقد مع كل أبطاله.
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