من مهرجان الجونة.. شاهد شيرين رضا تشارك في مسابقة برفقة رواد الأعمال

شاركت النجمة شيرين رضا جمهوها بصورة جديدة من مهرجان الجونة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علقت شيرين رضا علي الصورة قائلة : حول اليوم الثاني في احتفال الجونة السينمائى و يسعدني أن أكون عضوًا في مسابقة geminiafrica Uplift4GFF ، ولقاء جميع رواد الأعمال الطموحين

و كشفت الفنانة شيرين رضا عن حقيقة مشاركتها مع القنان محمد رمضان في موسم رمضان القادم، وقالت في تصريحات لــ "دوت الخليج" انه حتى الان لم يعرض عليها شئ بشكل رسمي وانها لا تمانع من العمل معه ، لافته الي انه "نمبر وان" وجميل، ويسعدها ان تعمل مع كل الناس.

وكانت الفنانة شيرين رضا، قد سخرت- خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- من ان والدها الفنان الراحل محمود رضا كان يحلم بأن تصبح راقصة، ولكن خيبت امله، وعقب كلمتها عرض المهرجان استعراضا خاصا لاغانى فرقة رضا الشهيرة وسط تفاعل الحضور.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

كما حضر عدد من النجمات منهن، يسرا، ليلى علوى، نيللى كريم، منة شلبى، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقى، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربينى، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدى، ريم مصطفى، رشا مهدي، إيمان العاصى، ايناس الدغيدى، انجى المقدم، أيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة.