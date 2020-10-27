تحت تهديد السلاح.. شرطي يغتصب ممثلة باكستانية شابة

كشفت تقارير إخبارية هندية وباكستانية، عن قيام السلطات في مدينة لاهور الباكستانية، بـ إلقاء القبض على شرطي بتهمة اغتصاب الممثلة الشابة «مهويش حياة» تحت تهديد السلاح.
وأضافت التقارير، أن مهويش حياة، قد تقدمت بشكوى ضد الشرطي، بعد أن استدرجها إلى فندق في منطقة جاردن تاون، وهددها بالسلاح، ومن ثم اغتصبها.
وبحسب تقارير إعلامية باسكتانية وهندية، قالت «مهويش» إنها كانت تعمل راقصة وأن المتهم استأجرها من أجل حفلة، وفر هاربًا بعد اغتصابها.
وطلب المفتش العام لشرطة البنجاب (IGP) «إنعام غاني»تقريرًا عن المتهم من ضابط شرطة العاصمة (CCPO)، وأفادت وسائل إعلام محلية أنه أمر بإجراء تحقيق إداري في التهم الموجهة إلى المشتبه به وتوفير العدالة للمرأة.
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