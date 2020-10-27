حبيبة قلبي وشريكة حياتي.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل الفنان راغب علامة بعيد ميلاد زوجتة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر راغب علامة برفقة زوجتة و عاق قائلا : Happiest birthday to my life partner ، ‎، كل عام وانتي بألف خير حبيبة قلبي و شريكة حياتي و أم اولادي

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان راغب علامة مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي : حلوين اوي ، ايه الجمال دا ، ربنا يخليكوا لبعض

و كان الفنان راغب علامة قد قال ،إن الطبقة السياسة التى تتصارع على حكم لبنان لا تمثل الشعب اللبنانى بل تمثل أتباعهم فقط، الطبقة السياسية لم ينتخبها أحد ولكنها فرضت علينا عبر خطط شيطانية". وأضاف "علامة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن النظام الانتخابى فى لبنان غير جيد، وهو ما جعل الشعب اللبنانى يعانى من أزمات عدة خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أنه لا ينتمى إلى حزب سياسى أو طائفة وكل ما يعنيه هو الشعب اللبنانى فقط. وفى سياق آخر قال "علامة"، إنه يتمنى أن تعود الحفلات الغنائية من جديد عقب انتهاء جائحة كورونا لإسعاد الناس وإدخال البهجة عليهم بالفن، وتابع:"الفن أحد أدوات المقاومة للظلم..وانا اعتقد أن كورونا مؤامرة".

يذكر أن الفنان راغب علامة طرح أغنية جديدة بعنوان "أنتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.