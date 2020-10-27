أشعر بسعادة كبيرة.. إليسا تشكر أصدقاءها لهذا السبب

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة من عيد ميلادها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام.

ووجهت الفنانة اليسا رسالة شكر لمتابعيها و علقت قائلة :"أشعر بسعادة كبيرة ومحاطة جيدًا بكل الرسائل الجميلة التي أتلقاها في عيد ميلادي. شكرًا لك على كل فرد منكم ، أيها الأصدقاء ، الفنانون ، المعجبون وكل من يهتم. أتمنى أن نكون قادرين على الاحتفال في ظروف أفضل".

يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة اللبنانية اليسا ، التي تعد واحدة من اهم مطربات الوطن العربي وصاحبة شعبية كبيرة ، ومنحها جمهورها لقب ملكة الاحساس لتميزها بالاغاني الرومانسية.

تكمل اليوم اليسا عامها الـ 48، فهي من مواليد دير الاحمر بـ لبنان ، وتتنمى لمواليد برج العقرب، وما لا يعرفه الكثيرون ان اليسا لم تكمل دراستها الجامعية بسبب رغبتها في احتراف مجال الفن وكان أول البوماتها بدي دوب عام 1999.

ومن القرارات المهمة التي اتخدتها ملكة الاحساس في حياتها، تبني طفل ترعاه؛ ليعوضها شعور الامومة بعدما حُرمت منه، بسبب عدم قدرتها على الانجاب، لعلاجها من سرطان الثدي الذي أصابها قبل عامين.

وقالت اليسا من قبل، في احد الحوارات التلفزيونية، انها ليست نادمة على عدم اتخاذ قرار الزواج، ومن الممكن أن تتبنى طفلا تخلى عنه اهله، وتبث في حياته السعادة والامل.

وكانت اليسا قد اعلنت عن اصابتها بمرض سرطان الثدي في 2018 من خلال كليب " الى كل اللي بيحبوني" الذي طرح في اغسطس 2018، وكشفت خلاله عن رحلة علاجها الصعبة ضد المرض الخبيث.