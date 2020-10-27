أحمد حاتم برفقة السعودية أسيل في أحدث ظهور

نشر الفنان احمد حاتم صورة له مع الفنانه السعودية اسيل عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام اثناء قضاء عطلتها الصيفية.
وظهر احمد حاتم بالصورة مع اسيل من احد السهرات الفنية وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "منورين" و "أحلى فنان" و " ان شاء الله تتجمعوا في وتكسر ا الدنيا".
وشارك أحمد حاتم مؤخرا في بطولة فيلم الغسالة" مع هنا الزاهد ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.
كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".
"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم
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