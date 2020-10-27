بالأسود.. ريم البارودي تتألق في أحدث جلستها التصويرية

شاركت الفنانة ريم البارودي صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.من احدث جلستها التصويرية وظهرت ريم البارودي بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب باللون الاسود ذات الأكمام المكشوفة؛ ونسقت معه بنطلون اسود واسع وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها. يذكر أن ريم البارود حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله. وتقدم ريم البارودى البرنامج أيام السبت والأحد والأثنين الساعة الـ 6 مساءًا بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.

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