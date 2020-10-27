بمشاركة 50 نجما عربيا.. سيمفونيرز تحدت المستحيل بكليب مع صناع الأمل.. فيديو

أعربت الشركة الموزعة لكليب أوبريت "لا مستحيلا" سيمفونيرز التابعة لـ فيجينيرز القابضة، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه الأوبريت، عبر تطبيق أنغامي وعلى اليوتيوب وعلى منصات أخرى، وحصد الكليب على ملايين المشاهدات حول العالم، تلبية لمبادرة صناع الأمل وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكشف المدير العام لشركة سيمفونيرز "سامي طبشوري"، عن بدء التحضير لكليب جديد بالتعاون مع صُناع الأمل يكلل النجاح بينهما بعد أوبريت "لا مستحيلا" وهي خطط في مرحلة الدراسة حتى الآن لتبصر للنور خلال الفترة القادمة.

فيديو كليب أوبريت "لا مستحيلا" إنتاج صناع الأمل والمنتج المغربي العالمي ريدوان، توزيع سيمفونيرز، وألحان الفنان العالمي ريدوان، أما الكلمات فهي من تأليف الشاعر المغربي محمد المرضي، وشارك فيها أكثر من 50 شخصية من فناني ونجوم الوطن العربي أبرزهم أحلام، أصالة، نبيل شعيل، نجوى كرم، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، محمد عساف، سعد لمجرد، حاتم عمور، أسماء لمنور، يارا، كارمن سليمان، بلقيس، ملحم زين، لطيفة التونسية، فايز السعيد وغيرهم من نجوم العالم العربي.

وشارك كل الفنانين والنجوم ومشاهيرِ العالم العربي في هذا العمل تطوعًا إيمانًا منهم برسالةِ الفن الإنسانية لتكون رسالة أمل ومحبة للعالم، محتفية بقيم الطموح والإنجاز والإيجابية، مشددة على أهمية ثقافة الأمل التي تجعلنا نقهر الصعاب ونحقق المستحيل.