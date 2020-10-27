بعلامة الحب .. رامي جمال يشارك جمهوره بصورة من حفله بالإسكندرية

شارك الفنان رامى جمال جمهوره بصورة جديدة من حفلته بالإسكندرية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر في الصورة مشيرًا لجمهوره بعلامة الحب وكتب معلقًا : حفله الاسكندرية تصوير إبراهيم العطا .

وكان قد شوق الفنان رامى جمال، جمهوره بأغنية جديدة من المقرر أن يطرحها في الأيام القليلة المقبلة.

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وكتب رامى جمال، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "انا مت ١٠٠ مره م العيشه وحداني.. قريبا".

يذكر أن أعلن رامي جمال انتهاء تعاقده مع شركة نجوم ريكوردز بعد تعاون استمر 8 سنوات، من خلال تغريدة له بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وطرح رامي جمال ألبوم "أنا لوحدي" مطلع العام الجاري، والذي ضم أغنية " سقف" التي كانت اكثر اغنيات الالبوم نجاحا على الاطلاق وحققت 45 مليون مشاهدة وتصدرت التريند.

أغنية "سقف" من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع توما والأغنية ضمن أغانى ألبومه الجديد "انا لوحدى".