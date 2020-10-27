يستعد الإعلامي الكويتي حسين بوقريص لتقديم برنامجه الفني الجديد الذي يحمل اسم "على الطريج"، حيث سيبدأ تصويره مطلع الشهر المقبل، وفور الانتهاء من تصوير الموسم سيذاع على قناة mbc.
البرنامج يعتبر الأول من نوعه حيث ينطلق من دولة الكويت وهو تعاون كويتي مصري اماراتي يتحدث عن حياة مشاهير الفن أو السوشيال ميديا، حيث يلقي الضوء على حياتهم لنتعرف منهم على الجوانب غير المعروفة من شخصياتهم.
البرنامج سيتم تصويره في عدة دول عربية منها مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والعراق سيتم عرضه علي قناة الكويت ومجموعة قنوات MBC.
يستضيف البرنامج في أولى حلقاته علي غزلان والفنان خالد البريكي ونور الكندري، ومجموع من المشاهير سيتم الاعلان عنهم قريبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسين بوقريص يكشف تفاصيل برنامج "على الطريج" الذي سينطلق من مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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