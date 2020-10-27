مفاجآت مهرجان الجونة.. هبة السيسي تكشف عن حملها ونسرين طافش تعلن ارتباطها العاطفي

مفاجآت مهرجان الجونة السينمائي 2020 تتوالى بعد الكشف العديد من النجمات عن أخبار سارة للجمهور، فزفت النجمة نسرين طافش خبر ارتباطها العاطفي بعد فترة عزوبية طويلة، بينما أعلنت الممثلة هبة السيسي عن حملها .

نسرين طافش تعلن عن ارتباطها العاطفي

النجمة نسرين طافش فاجأت الجمهور في لقاء سريع لها مع برنامج The Insider بالعربي، على هامش مهرجان الجونة السينمائي، بالإعلان عن ارتباطها عاطفيًا.

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وظهرت نسرين طافش في البرنامج إلى جانب الفنانة السورية جمانة مراد، وقالت بأنها حرصت على أن تبارك للأخيرة بتوأمها، لافتة بأن ذلك هو فأل خير لها لكي تنجب بدورها توأم وتمنت أن يرزقها الله بطفلين توأم كما زميلتها.

بدوره قاطعها المذيع قائلاً :"الله يسمعنا الأخبار الطيبة" فأكدت نسرين طافش أنه بالفعل هناك أخبار حلوة قريبًا، من دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل، وقالت بانها ستكشف المزيد من التفاصيل بعد إتمام ارتباطها بشكل رسمي.

هبة السيسي تكشف عن حملها

على سجادة مهرجان الجونة ايضا، كشفت الممثلة هبة السيسي عن خبر حملها وذلك أثناء حضورها عرض الفيلم المغربي "ميكا" الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وأطلت هبة السيسي بفستان أسود ابرز حملها مؤكدة أنها تنتظر مولودها الثاني خلال الفترة المُقبلة، وكشفت بأنها حامل في بنت، بينما كانت هبة السيسي تحرص في الأيام الأولى للمهرجان على الإطلالة بفساتين فضفاضة أخفت فيها معالم حملها.

هبة السيسي التي حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، اتجهت للتمثيل بعد ذلك وشاركت في بطولة فيلم "كتكوت" مع الفنان محمد سعد عام 2006، وبعدها توالت أعمالها بينها "ستات قادرة"، "شطرنج" و"الصعلوك".

يشار الى أن "ميكا" فيلم مغربي ينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وأقيم العرض في سينما البلازا، على شاطئ البحر الأحمر، بحضور صناعه وأبطاله.