فيديو حسن يوسف يكشف سبب رفضه حضور مهرجان الجونة:"يعاملونني بشكل غير لائق"

حسن يوسف الفنان المصري القدير أثار الجدل بتصريحاته قبل ساعات عن سبب عدم حضوره مهرجان الجونة السينمائي، سواء في دوراته السابقة أو في دورته الحالية المقامة بمدينة الجونة المصرية بالغردقة، والتي تستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري.

حسن يوسف يكشف سبب عدم حضوره مهرجان الجونة

حسن يوسف صرح من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي المصري سيد علي، بأنه تلقى بالفعل العام الماضي، دعوة لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، لكن الدعوة لم توجه له بالشكل اللائق، فقرر عدم الحضور.

حسن يوسف قال إن الفنانة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة، قد تواصلت هاتفيًا مع نجله عمر العام الماضي، ووجهت إليهما دعوة لحضور المهرجان، لكنها قالت له حينها إن الأزمة الوحيدة دوت الخليج توافر غرفة واحدة فقط للنجم القدير ونجله، وهو ما اعترض عليه عمر حسن يوسف حينها.

لماذا رفض حسن يوسف ونجله حضور الدورة الماضية؟

وأضاف حسن يوسف، أن نجله قال لبشرى إن والده من المفترض أن يحظى بـ"سويت" مماثل لكبار النجوم العرب والعالميين الذين يتم استضافتهم في المهرجان، وأنه لن يستطيع إبلاغ والده بطلبها واعتذر لها عن الحضور بالنيابة عنه، لكنها بررت الأمر حينها بأن ضيق الوقت هو ما تسبب في تأخر دعوتهما وعدم توافر أماكن كافية تسمح لاستضافتهما بالشكل اللائق.

وأوضح حسن يوسف أنه أيّد بشدة رد فعل ابنه عمر ورفضه للحضور عندما حكى له الموقف فيما بعد، وفي السياق نفسه أشاد الفنان القدير بمجهود القائمين على مهرجان الجونة والمهندس نجيب ساويرس الذين يحرصون على خروج المهرجان كل عام بشكل مناسب.

أحدث أعمال حسن يوسف

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حسن يوسف هو مشاركته في مسلسل "الضاهر" الذي عرض مؤخرًا عبر أحد الشاشات المصرية، وهو من بطولة محمد فؤاد ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجي شرف وفريال يوسف وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبري عبد المنعم ودارين حداد وغيرهم ومن تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.