مواقف أثبتت أن "كيد النسا" يسيطر على تصرفات ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز..الأخيرة حذفت نعي جد أبنائها!

ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج تعتبران من أكثر النجمات إثارة للجدل في الفترة الماضية منذ أن أعلنت ياسمين انفصالها عن محمد حلاوة، وبعدها أعلنت ريهام زواجها منها، مرورًا ببعض التصرفات التي أقدمت عليها كل منهما مؤخرا والتي كانت حديث الجمهور.

جمهور النجمتين يعتبر أن العلاقة بينهما قائمة على فكرة "كيد النساء" حتى بالرغم من طلاق ياسمين منذ فترة وزواجها من الفنان أحمد العوضي، لكن بعض من تصرفات النجمتين مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المناسبات بشكل عام، تدل على أن العلاقة بينهما لا يوجد بها سوى المشاحنات والتلميحات غير المباشرة من كل منهما على الأخرى.

"كيد النساء" يسيطر على علاقة ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز؟

كان أحدث تلك المواقف بعد وفاة والد رجل الأعمال محمد حلاوة قبل أيام قليلة، فما كان من ريهام حجاج أن تنشر نعي والد زوجها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط صمت من ياسمين عبد العزيز لمدة يومين تقريبًا وعدم تقديم واجب العزاء في جد أبنائها.

لكن بالأمس قررت ياسمين عبد العزيز أن تنشر نعيًا بسيطًا عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وأكدت خلاله أنها تنعي جد أبنائها الراحل، وكشفت أيضًا موعد تلقي العزاء، لكن بمجرد أن مرت ساعات قليلة على التدوينة، قررت النجمة المصرية حذفها من حسابها، وهو ما أثار تساؤلات بعض من متابعيها حول سبب حذف التدوينة سريعًا.

هل تدخلت ريهام حجاج من أجل حذف ياسمين برقية تعزية جد أبنائها؟

وسرعان أيضًا ما خرجت بعض التكهنات من قبل عدد من المتابعين بشأن تدخل ريهام حجاج بشكل غير مباشر في الأمر، عن طريق زوجها، وهو ما دفع ياسمين لحذف برقية التعزية من حسابها، حتى تظهر أمام الجمهور بأنها لا علاقة لها بزوجها السابق في الفترة الحالية.

وفاة محمود ياسين.. ياسمين في الجنازة وريهام في العزاء

أيضا عند وفاة الفنان الراحل محمود ياسين، سارعت ياسمين عبد العزيز على حضور جنازة الراحل وتقديم التعازي لأسرته برفقة زوجها أحمد العوضي، وكان البعض متوقعًا حضورها أيضًا مراسم العزاء التي أقيمت في اليوم التالي، لكنهم فوجئوا بأن زوجها فقط هو من حضر، بالإضافة إلى تواجد ريهام حجاج ومحمد حلاوة في العزاء، وهو ما دفع عدد من المتابعين إلى التساؤل عن الأمر، وهل حضور كل منهما إحدى المراسم، تم ترتيبه مسبقًا عن طريق محمد حلاوة أم أنها مجرد صدفة؟

عيد ميلاد مبهر للنجمتين في عام واحد

ريهام حجاج أيضًا لم تعتد من قبل على إقامة حفلات خاصة بعيد ميلادها وسط حضور كبير من النجوم، سوى هذا العام فقط، وهو جعل البعض يفسر الأمر بأنها تحاول منافسة ياسمين عبد العزيز بعد أن خطفت الأنظار في بداية العام الجاري، بحفل عيد ميلادها الذي حضره عدد كبير من النجوم أيضًا وظل حديث الجميع لعدة أيام.

وقبل ذلك وبعد إعلان ريهام زواجها من محمد حلاوة، كانت هناك العديد من التلميحات من كل منهما حول الأخرى، حيث نشرت ياسمين في أحد المرات مجموعة فيديوهات على انستجرام وثقت فيها الهدية التي تلقتها وكانت عبارة عن باقة ورود كبيرة ملأت منزلها، وألمحت بأنها مهداة لها من طليقها، وهو ما أثار غيرة ريهام التي قررت بعدها بساعات أن تظهر مع زوجها لينفي بنفسه في مقطع فيديو بأنه قد أهدى لطليقته أي شيء.