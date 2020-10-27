أنا اضّحك عليا .. حمو بيكا يشعل السوشيال بتعليق مثير بعد أول شهر زواج.. شاهد

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال فيديو جديدا كوميديا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واستعرض عمر كمال رأي حمو بيكا في الزواج بعد اول يوم وقال : الجواز دا زي العسل و نفسي تتجوز و تاخد بنت االناس اللي تصونك ، احلي حاجة في الجواز انك تروح تلاقي لقمة نظيفة و اللي يطبطب عليك و انت زعلان ، ثم نفي كل كلامه بعد شهر زواج قائلا : انا اضّحك عليا خليك شوية يا عمر ، انت دلوقتي سلطان نفسك و مفيش طبطبة ولا لقمة نظيفة.

وعلق عمر كمال علي الفيديو قائلا : الراجل المصرى بعد أول يوم جواز وبعد شهر جواز.

على الجانب الآخر، صرح عمر كمال، بأنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقا، متابعا: "أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات، وأنا بنفذ القرار جوه مصر ومش شغال".

وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هانى شاكر.

وتابع عمر كمال: "كلاكيت تانى مرة.. أنا بعمل مبادرة وبمد إيدى، واللى أنت حضرتك والأستاذ هانى شاكر تتفقوا عليه .. أنا تحت أمر حضرتك، هنفذه بالحرف".