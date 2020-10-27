من مهرجان الجونة.. نسرين طافش توجه رسالة لـ متابعيها

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهوره بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي.

وتألقت نسرين طافش بإطلالة مميزه من المهرجان مرتديه فستان احمر وعلقت قائلة "اضحك مش بس علشان الصورة تطلع حلوه اضحك علشان الدنيا تضحكلك".

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد..