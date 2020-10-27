راندا البحيري تنشر بوستر فيلمها الجديد أسوار عالية

نشرت النجمة الشابة راندا البحيرى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى البرومو الدعائى لفيلم أسوار عالية والذى من المقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة . و علقت راندا البحيري قائلة : أسوار عاليه إن شاء الله ٢٠ نوڤمبر علي osn و حازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :ربنا يوفقك ، كلنا مستنين ، احلي راندا فيلم أسوار عالية هو فيلم اجتماعى تتبع أحداث الفيلم مسارات اجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يعرِج على تجارة المخدرات وآثارها السلبية في المجتمع والناس . "أسوار عالية" .. تأليف أمل عفيفى .. بطولة رانيا يوسف أحمد العوضى راندا البحيرى، إنتصار عبدالعزيز مخيون ياسمين رحمى .. مدير تصوير حازم العتر .. إخراج هشام عيسوى

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