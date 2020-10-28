في ذكرى ميلاده.. 4 معلومات عن الموسيقار اللبناني ملحم بركات

يوافق اليوم، 28 من أكتوبر؛ الذكرى الرابعة لرحيل الفنان اللبناني ملحم بركات، الذي توفي عن عمر يناهز الـ 74 عاما، بعد ضعف مفاجئ في عضلة القلب.
ونرصد عبر السطور التالية، 4 معلومات عن الفنان الراحل.
1_ يعتبر ملحم بركات من أشهر المطربين والملحنين اللبنانين والعرب، تأثر بفن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب ولد في قرية كفر شيما.
2_ ظهرت موهبته منذ كان في المدرسة وفي أحد الاحتفالات المدرسية، قام بتلحين بعض الكلمات من الجريدة اليومية وقام بغنائها، والتحق بعد ذلك بأحد البرامج المشهورة للأصوات الجديدة.
3_قام رواد الفن اللبناني الكبار باختباره، وقالوا عنه إنه موهبة لا مثيل لها؛ لما يمتلكه من طبقات صوت عالية ذات مواصفات جيدة، والتحق بعد ذلك بالمدرسة الرحبانية، وكانت من هناك انطلاقته الكبيرة.
4_لحن أغنية شهيرة للمطرب غسان صليبا بعنوان 'يا حلوة شعرك دارى' كما لحن أغنية شهيرة للفنان الراحل نصرى شمس الدين وغيرهم .
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