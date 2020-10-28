كوميديان الجيل الجديد.. هالة صدقي تشيد بأدوار محمد ثروت

وكتبت هالة صدقي معلقة على الصورة: "كوميديان الجيل الجديد محمد ثروت، اخويا اللدود فى عفاريت عدلي علام، مع المبدع عادل امام".
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يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.
و يذكر ان انضم الفنان محمد ثروت لفريق عمل فيلم " مطبعة عمل " للفنان خالد الصاوي .
الفيلم من بطولة مصطفى خاطر و حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، و تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة لكن فى إطار كوميدى.
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