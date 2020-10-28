تعرف على سبب عدم حضور نبيل الحلفاوي لمهرجان الجونة

كشف الفنان نبيل الحلفاوى سبب عدم حضوره فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى.

وغرَّد الحلفاوي، عبر "تويتر"، على أسئلة المتابعين له؛ حول عدم مشاركته في المهرجان: "بقالي سنين ما بحضرش مهرجانات، وبعتذر عن أي مناسبات عامة، ودي مش حاجة كويسة يعني، لكن أهو ده اللي حاصل".

وأجاب الحلفاوي: "رُحتها زمان بأعمال مسرحية.. تونس والمغرب وسوريا.. وكنت بحب السفر.. لكن دلوقت لأ.. بعتذر عن أي عمل فيه سفر".