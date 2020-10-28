دنيا ماهر توجه رسالة للمتنمرين من نجوم الجونة:"كلمتنا ليها وزن وقيمة وكلنا مضغوطين"

دنيا ماهر، الممثلة المصرية الشابة، تصدرت مواقع التواصل في الأيام الأخيرة، بعد إثارتها للتساؤلات بسبب ظهورها المتكرر مع الممثل الشاب إسلام إبراهيم في مهرجان الجونة قبل ان تنفي ارتباطها به.

دنيا ماهر توجه رسالة للجمهور بعد شائعات ارتباطها

ونشرت الممثلة الشابة دنيا ماهر صورة لها من مهرجان الجونة، ووجهت من خلالها رسالة إلى الجمهور بعد تصدرها مواقع التواصل بسبب شائعات ارتباطها من زميلها الممثل إسلام إبراهيم، وطلبت من بعض الجمهور التوقف عن حملات التنمر من الفنانين في الجونة، ووجهت رسالة مؤثرة للجمهور في هذا الأمر.

دنيا ماهر ترد على المتنمرين

وقالت دنيا ماهر في رسالتها على انستقرام:" شكرا لدعمكم وحبكم، العالم محتاج لطف أكتر، وقساوة وعنف أقل، كلنا مضغوطين، كلنا تعبانين، خلينا نسرق أي لحظة حلوة وننبسط، ونقول لبعض كلام لطيف، كفاية تنمر، كلمتنا ليها وزن وقيمة، بتمنى لكم كل الخير والسعادة..... حب كبير".

ولاقت رسالة دنيا ماهر تفاعل كبير من قبل الجمهور بسبب تواصلها معهم بطريقة مؤثرة، وذلك بعد إثارتها للتساؤلات حول ارتباطها من إسلام إبراهيم، وتعرضهما لبعض التعليقات الساخرة، واعتبر الجمهور ردها أيضاً دفاعاً عن نجوم مهرجان الجونة بعد تعرضهم لحملات تنمر وهجوم في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل بسبب إطلالاتهم وتصريحاتهم في المهرجان.

دنيا ماهر وإسلام إبراهيم يحسمان أخبار ارتباطهما

وكان الفنان إسلام إبراهيم قد علق على أخبار وشائعات إرتباطه من الفنانة دنيا ماهر، وقال إنها صديقته المقربة، ويفضل التواجد معها في مهرجان الجونة خاصة بعد بدايتهما الفنية سوياً ومشاركتهما مؤخراً في مسلسل "ب100 وش"، وكونا ثنائياً ناجحاً في العمل، وردت أيضاً دنيا ماهر على هذه الشائعات في التعليقات ووصفت إسلام إبراهيم بأخيها، وذلك بعد ظهورهما معاً على السجادة الحمراء في افتتاح المهرجان وعدة فعاليات أخرى.

ويذكر أن دنيا ماهر تشارك في بطولة مسلسل "دراما كوين" الذي تتعاون فيه الدمية أبلة فاهيتا لأول مرة مع منصة نتفلكس، بجانب النجوم باسم سمرة وأسامة عبد الله، ومن المقرر عرضه خلال النصف الأول من عام 2021 المقبل، أما إسلام إبراهيم فمن المقرر أن يشارك في دراما رمضان المقبل في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان القدير يحيى الفخراني، ومن إخراج المخرج شادي الفخراني، حيث يجسد إسلام دور نجل الفنان القدير في الأحداث.