صور إليسا تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها في القاهرة وتوجه رسالة مؤثرة للجمهور

إليسا احتفلت بعيد ميلادها الـ48 بطريقة مميزة رغم ظروف كورونا، واجتمعت مع عدد من أصدقائها في القاهرة، ووجهت رسالة مؤثرة للجمهور وزملائها الفنانين بعد عشرات الرسائل الخاصة التي تلقتها في هذه المناسبة.

إليسا تحتفل بعيد ميلادها في القاهرة

وكشف الملحن محمد رحيم عن تواجد الفنانة إليسا في القاهرة بالتزامن مع عيد ميلادها، والذي يبدو انها قررت الاحتفال به في مصر، ونشر صور له مع إليسا وكشف عن الأجواء الاحتفالية الخاصة بعيد ميلاد إليسا وقال في رسالته لها على انستقرام:" عيد ميلاد سعيد يا أجمل الوسه يا ملكة الإحساس، والنهاردة عيد ميلاد مميز ورائع هنا في القاهرة ومنوره مصر كلها ربنا يحققلك كل أمنياتك ويسعد أيامك ويخليكي لينا كلنا ولكل جمهورك الكبير في كل مكان في العالم أيتها الاستثنائية الراقية".

إليسا تحتفل بعيد ميلادها الـ48 مع أصدقائها

وتداول جمهور إليسا عدة صور لها من احتفالها بعيد ميلادها مع عدد من أصدقائها، والذي يبدو أنه احتفال آخر عن احتفالها في القاهرة، واحتفلت بعيد ميلادها بقالب حلوى مميز حمل صورها من بوستر ألبومها الأخيرة "ًصاحبة رأي"، بالإضافة إلى صور النسخة الذهبية من الألبوم، وأثار احتفال إليسا التساؤلات أيضاً عن سبب تواجدها في القاهرة وحقيقة تجهيزها مفاجأة فنية هناك.

إليسا توجه رسالة مؤثرة إلى جمهورها

ووجهت إليسا رسالة مؤثرة إلى جمهورها وزملائها الفنانين بعد الاحتفال بعيد ميلادها على مواقع التواصل، إذ تلقت إليسا عشرات الرسائل من محبيها وزملائها لتهنئتها على عيد ميلادها، ونشرت إليسا صورة من أحدث جلسة تصوير لها وقالت:" أشعر بسعادة كبيرة وأنا محاطة بكل هذه الرسائل الجميلة التي تلقيتها في عيد ميلادي.. شكراً لكم ولكل منكم أيها الأصدقاء والفنانين والمعجبين وكل من اهتم.. أتمنى أن نكون قادرين على الاحتفال في ظروف أفضل".

ومن أبرز المهنئين لإليسا في عيد ميلادها الفنانة أصالة التي أشادت بصداقتها بها، وكذلك نوال الزغبي ومايا دياب وهيفاء وهبي وسيرين عبد النور وغيرهم، بالإضافة إلى أحلام والتي نشرت صورة مع إليسا وقت مشاركتهما في برنامج "ذا فويس" وقالت:" كل المشاركين في برامج الهواة يكتسبون شهره ونجاح بس أنا اكتسبتك أخت وصديقة للأبد، كل عام وانتي إحساس الأغاني العربية غاليتي.. بحبك".