‎صور رانيا يوسف تعود للجرأة على السجادة الحمراء..تذكر الجمهور بفستان أزمتها الشهيرة!

رانيا يوسف عادت لإثارة الجدل مرة أخرى بإطلالاتها الجريئة، بعدما ظهرت اليوم على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي بفستان جريء والذي لاقى تفاعل كبير على مواقع التواصل.

رانيا يوسف تعود للجرأة في مهرجان الجونة

وصدمت رانيا يوسف الجمهور بإطلالتها الجريئة في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء قبل عرض "تحية إلى شارلي شابلن" الموسيقي، والذي يعرض به فيلم شارلي شابلن "الطفل" الذي أنتج عام 1921، ويصاحبه عرض موسيقي حي لأوركسترا كاملة، وحضر مع رانيا يوسف عدد من النجوم أيضاً.

رانيا يوسف تتصدر التريند بسبب جرأتها في الجونة

ولاقت إطلالة رانيا يوسف اليوم في مهرجان الجونة تفاعل كبير من قبل الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، والذين قابلوها بالانتقاد والسخرية مجدداً بسبب إصرارها على الجرأة في فساتينها على السجادة الحمراء، وذكرت إطلالتها الجديدة الجمهور بإطلالتها المثيرة للأزمة في مهرجان القاهرة قبل عامين، والتي كادت إن تصل بها إلى المحاكم بسبب الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له.

وربط الجمهور بين إطلالة رانيا يوسف الجديدة في مهرجان الجونة بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي، إذ توجد عدة تشابهات في تصميم الفستان ولونه بالإضافة إلى ارتدائها بطانة مع الفستان، وهو ما جعل الجمهور يسخر أيضاً منها بسبب تصريحها الشهير إن سبب أزمة فستانها في القاهرة هو غياب البطانة عنه مما جعله يبدو أكثر جرأة مما هو عليه.

رانيا يوسف تثير للجدل في مهرجان الجونة

ونشرت رانيا يوسف عدة صور لها من الفعاليات الصباحية لمهرجان الجونة، والتي استعرضت بها جرأتها أيضاً في إطلالتها، وتحظى رانيا يوسف بمتابعة كبيرة في فعاليات مهرجان الجونة بسبب إطلالاتها الجريئة وحضورها في معظم الفعاليات، بالإضافة إلى تصريحاتها المثيرة للجدل أيضاً، وآخرها تصريحاتها عن فيروس كورونا، والتي قالت بها إن الإنسان ولد في الغابة وواجه الديناصورات لذلك فهو قادر على هزيمة الفيروس.

وعادت رانيا يوسف وردت على الهجوم الذي تعرضت له بسبب تصريحاتها عن فيروس كورونا، خاصة بعد اتهامها بالاستهتار والاستهانة بالفيروس، وقالت في تغريدة لها على تويتر:" يا جماعة قصدي اننا قادرين نحارب اي حاجة طول ما احنا أقوياء هنحارب كل حاجة، هزروا يا جماعة مش كده".