تامر حسني ينسحب وعمرو دياب مفاجأة الحفل..تفاصيل جديدة عن ختام مهرجان الجونة

تامر حسني فاجأ الجمهور بإعلان إلغاء حفله في الجونة هذا الشهر، في الوقت الذي يستعد به عمرو دياب لإحياء حفل ختام مهرجان الجونة وهو ما جعل الجمهور يربط بين الموقفين.

هل ألغى تامر حسني حفله في الجونة بسبب عمرو دياب؟

ووسط تكهنات حول هوية المطرب الذي سيحيي حفل ختام مهرجان الجونة، ومن بينهم المطرب تامر حسني، وذلك بسبب إعلانه من قبل عن استعداده لإحياء حفل في الجونة من أجل الاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وقرر استغلال المهرجان والحدث الرئيسي في الجونة من أجل الدعاية للألبوم وإطلاقه وسط النجوم، وهو ما جعل البعض يعتقد إنه سيحيي حفل ختام مهرجان الجونة.

تامر حسني يؤجل إطلاق ألبومه بسبب الجونة

وفاجأ تامر حسني الجمهور اليوم بإعلان إلغاء حفله في الجونة، وقال إنه أجل حفل إطلاق الألبوم لكي يقيمه في القاهرة بدلاً من الجونة، وقال في تدوينته:" مساء العسل علي احلي ناس تم تأجيل حفل إطلاق البوم "خليك فولاذي" وسيقام ان شاء الله قريباً بالقاهرة بس أغاني الألبوم مش هتتأجل وهتنزل زي ما انا مرتب ليها ان شاء الله".

وكان تامر حسني قد طرح عدة أغاني من ألبومه الجديد ومنها أغنية "اختراع" مع محمود العسيلي، بالإضافة إلى أغنية "مبطلناش إحساس"، و أغنية "فجأة افترقنا" وأغنية أخرى خاصة لدعم لاعب الكرة المصاب مؤمن زكريا، ومن المقرر ان يستمر في طرح الأغاني بشكل منفرد على يوتيوب الفترة المقبلة.

عمرو دياب مفاجأة حفل ختام الجونة

وكشفت عدة مصادر عن مشاركة عمرو دياب في حفل خاص في ختام مهرجان الجونة، على غرار حفل الدورة الماضية في الافتتاح، وغاب هذه المرة الهضبة وكذلك دينا الشربيني عن الافتتاح، ومن المتوقع ان يظهرا معاً في الختام بعد الكشف عن مفاجأة حفل عمرو دياب، واستقرت إدارة المهرجان على المطربة الشابة آمال مثلوثي للغناء في فعاليات حفل الختام قبل حفل عمرو دياب بعد الختام.

وربط الجمهور بين مشاركة عمرو دياب في مهرجان الجونة بانه تسبب في إلغاء حفل تامر حسني، بسبب تخوف الأخير من المقارنة بحفل عمرو دياب وعدم الاستفادة من المهرجان في الترويج للألبوم كما كان متوقع، في الوقت الذي طرح به عمرو دياب مؤخراً عدة أغاني أيضاً مثل "أهي أهي" و "الجو جميل"، ومن المقرر أن يقدمها في حفله بالجونة.