في ذكرى وفاة ملحم بركات.. مي حريري: اعتنق الإسلام ليتزوجني

يوافق اليوم 28 أكتوبر، الذكرى الرابعة لرحيل الفنان اللبناني ملحم بركات، الذي توفى عن عمر يناهز الـ 74 عاما، بعد ضعف مفاجئ في عضلة القلب.

ورغم أن ملحم بركات دفن حسب طقوس الديانة المسيحية، وأقيمت صلاة الجنازة في إحدى الكنائس اللبنانية بحضور العشرات؛ إلا أن زوجته السابقة مي حريري فجرت مفاجأة في أحد الحوارات التليفزيونية، بأنه اعتنق الإسلام لكي يتزوج منها.

وقالت مي: إن "بركات" طالبها في آخر أيامه بالبقاء بجانبه، على الرغم من انفصالهما لثلاث مرات بسبب خلافات مع عائلته، التي يرفضونها ولم يتقبلوها بينهم.

يذكر أن "مي" أنجبت من الموسيقار الفنان اللبناني ابنا واحدا وأطلقت عليه اسم "ملحم جونيور".