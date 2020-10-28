ودخلت رانيا يوسف، قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ بعد ساعات من نشر صور جديدة لها، بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها جمبسوت قصير جدًا باللون الأسود اللامع؛ ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضًا:
وجاءت التعليقات رواد السوشيال ميديا ما بين الإعجاب وأخرى بالهجوم عليها، ما بين: "حلوه جدا انا بدعمك.. تقريبا الجو حر جدا عند رانيا.. انتى حبيتى الموضوع ولا إيه.. مقهورين من الملكة".
مدام رانيا يوسف خالص تقديري لشخصيتك المحترمة نحن نعاني من مجتمع يوجد به الكثير من الخطأ وكل إنسان حر في لبسه معتقده وطريقة تفكيره، حضرتك عاوز تلبسي كده؛ ده حريتك، ولكِ الثواب أو العقاب من عند الله، ولكن يوجد طلب صغير او رجاء، اجعلي صورك في مجتمعك الذي يقال عنه متحرر .
الجامبسوت حلو جداا
ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.
ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمتحمس لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رانيا يوسف تتصدر تويتر.. والمتابعون بين تأييد وهجوم.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.