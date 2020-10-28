رانيا يوسف تتصدر تويتر.. والمتابعون بين تأييد وهجوم.. شاهد

تصدّرت رانيا يوسف موقع التواصل الاجتماعى تويتر؛ بعد إطلالتها أمس في مهرجان الجونة السينمائي. إطلالتهاأمس

ودخلت رانيا يوسف، قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ بعد ساعات من نشر صور جديدة لها، بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها جمبسوت قصير جدًا باللون الأسود اللامع؛ ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاءت التعليقات رواد السوشيال ميديا ما بين الإعجاب وأخرى بالهجوم عليها، ما بين: "حلوه جدا انا بدعمك.. تقريبا الجو حر جدا عند رانيا.. انتى حبيتى الموضوع ولا إيه.. مقهورين من الملكة".

مدام رانيا يوسف خالص تقديري لشخصيتك المحترمة نحن نعاني من مجتمع يوجد به الكثير من الخطأ وكل إنسان حر في لبسه معتقده وطريقة تفكيره، حضرتك عاوز تلبسي كده؛ ده حريتك، ولكِ الثواب أو العقاب من عند الله، ولكن يوجد طلب صغير او رجاء، اجعلي صورك في مجتمعك الذي يقال عنه متحرر .

الجامبسوت حلو جداا

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمتحمس لها.