تريند الفن| رد قوي من نبيل الحلفاوي على انضمام رمضان صبحي للمنتخب.. وحميد الشاعري يطرح أغنية جديدة

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على انضمام رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز للمنتخب الأول.

وكتب الحلفاوي ردا على متابع له قائلا: "‏لو ظل على مستواه الذي أوصله إليه الأهلي، يبقى لازم ينضم".

وكان أحد متابعي نبيل الحلفاوي وجه له سؤالا قائلا: " يا قبطان ما هو رأيك في ضم رمضان صبحي للمنتخب؟".

يوافق اليوم 28 أكتوبر، الذكرى الرابعة لرحيل الفنان اللبناني ملحم بركات، الذي توفى عن عمر يناهز الـ 74 عاما، بعد ضعف مفاجئ في عضلة القلب.

ورغم أن ملحم بركات دفن حسب طقوس الديانة المسيحية، وأقيمت صلاة الجنازة في إحدى الكنائس اللبنانية بحضور العشرات؛ إلا أن زوجته السابقة مي حريري فجرت مفاجأة في أحد الحوارات التليفزيونية، بأنه اعتنق الإسلام لكي يتزوج منها.

طرحت الشركة المنتجة الألبوم الجديد، الكابو حميد الشاعرى، أغنية "هلهلي"، وهي الأغنية السادسة من ألبومه "أنا بابا"، المقرر طرحه كاملًا خلال الفترة المقبلة، عبر قناته على يوتيوب.

أغنية "هلهلى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع ومكساج توما، ميكس وماستر حميد الشاعرى، وتقول كلماتها: "هلهلى.. كنت عايش هلهلى، عمرى ده مش فارقلى.. أى حاجة فى أى حاجة واللى جاى مش باينلى، جيتى انتى.. يا حياة قلبى انتى، نور عنيا حبيبتى فجأة غيرتى كل حاجة لما حبك ندهلى، يا وردة.. عامله ايه النهاردة، كل يوم انتى أحلى.. والحياة بيكى تحلى، يا فله.. غيرى مين بيكى أولى، حاولوا مليون محاولة.. عنك انتى ما اتخلى، يا حلوة.. سلميلى ع الحلاوة.. والدلع والشقاوة.. ده انتى غالية غلاوة، أمانة.. سلميلى على خد وردى.. يسوى كل الدنيا عندى.. وانتى جنبى محدش قدى".

جدير بالذكر أن ألبوم حميد الشاعرى الجديد يضم 10 أغاني، تعاون فيهما عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم بينهم تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغه وعزيز الشافعى ومحمد رحيم وطارق عبد الجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.