أغاني أفلام هوليوود ودور الأوبرا العالمية بمعهد الموسيقى العربية.. الجمعة

يقدّم نجوم فرقة أوبرا القاهرة، تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى، حفلا، فى الثامنة من مساء الجمعة 30 أكتوبر، على مسرح معهد الموسيقى العربية، بمصاحبة عازفة البيانو مايا جيفينريا، ومن إخراج رانيا جمال.

ويتضمّن الحفل، مختارات غنائية من أشهر إفلام هوليود والأوبرات العالمية منها الأب الروحي ، رجل العرض العظيم ، البؤساء ، چيمس بوند ، شبح الأوبرا وغيرها، من أداء ايمان مصطفى، وليد كريم، داليا فاروق، جاكلين رفيق، عماد عادل، انجي محسن، جيهان فايد، هشام الجندي، إلهامي أمين، عزت غانم، ليلي ابراهيم، نورستا المرغني، تامر توفيق، ابراهيم ناجي، اسامة علي، أسامة جمال، برهان الدين فاروق، سلمي الجبالي، كريستين عياد .

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .