عمرو دياب يواصل تصدر تريند اليوتيوب بـ برومو «الجو جميل»

يواصل الهضبة عمرو دياب تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بـ"برومو" أغنيته الجديدة "الجو جميل" بعد ساعات قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية، و حقق البرومو 722,767 ألف مشاهدة.

الأغنية من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام أغنيته الجديدة "أهي أهي" والتي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.