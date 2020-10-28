شيكو يحتفل بذكرى المولد النبوي.. ويهنئ متابعيه

هنأ الفنان هشام محمد، الشهير ب" شيكو" جمهوره عبر حسابه بإنستجرام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وكتب شيكو عبر انستجرام قائلا : "اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ....كل سنة و انتوا طيبين".
على جانب آخر، شارك شيكو في مسلسل «اللعبة»، مع عدد كبير من نجوم الفن.
مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.
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