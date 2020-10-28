محمد نبيـل يكتب: 200 متر.. رحلة أمل يغلفها جدل سياسي

مباشرة بعد عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وحصده جائزة الجمهور، عُرض الفيلم الفلسطيني "200 متر" للمخرج أمين نايفة، ضمن مسابقة مهرجان الجونة السينمائي للأفلام الروائية، في انتظار تواجده ضمن قائمة جوائز الدورة الرابعة خلال حفل الختام.

يأخذنا المخرج الشاب في أول أفلامه الطويلة في رحلة أخاذة، تكشف لنا عبر 90 دقيقة شكلا مغايرا يجهله الكثيرون عن أوجه الحياة في فلسطين، ومن دون شعارات رنانة أو مزايدة حنجورية، يحاول طرح وجهة نظر حداثية في التعاطي مع الوضع الراهن.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية مصطفى التي يجسدها الممثل العالمي على سليمان، فهو زوج وأب لثلاثة أطفال، رفض في وقت سابق الحصول على الهوية الإسرائيلية، ليعيش مشتتا بين والدته من جهة، وزوجته على الجانب الآخر من جدار الفصل، وعلى مرأى من بعضهم البعض، وبمسافة تقدر بحوالي 200 متر، يتواصل الطرفان.

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الزوجة من عرب 48، ولديها من الحرية ما يكفي للتنقل، أما هو فيلجأ إلى التصاريح المؤقتة للتواصل مع العائلة، والعمل داخل الأراضي المحتلة، حاله يمثل عددا كبيرا من الفلسطينيين، الذين شتت أوصالهم بعد بناء الجدار، عن طريق تناول طازج لحكاية حقيقية تحدث كل يوم على مر سلاسل التفتيش عبر الحواجز الأمنية، والتي ترفض ذات يوم دخول بطلنا، وبعد إصابة نجله ودخوله المستشفى، يلجأ إلى أحد المهربين للتسلل إلى إسرائيل والتواصل مع عائلته بشكل طبيعي حتى يوفق أوضاعه.