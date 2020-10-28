محمد نبيـل يكتب: 200 متر.. رحلة أمل يغلفها جدل سياسي

مباشرة بعد عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وحصده جائزة الجمهور، عُرض الفيلم الفلسطيني "200 متر" للمخرج أمين نايفة، ضمن مسابقة مهرجان الجونة السينمائي للأفلام الروائية، في انتظار تواجده ضمن قائمة جوائز الدورة الرابعة خلال حفل الختام.
يأخذنا المخرج الشاب في أول أفلامه الطويلة في رحلة أخاذة، تكشف لنا عبر 90 دقيقة شكلا مغايرا يجهله الكثيرون عن أوجه الحياة في فلسطين، ومن دون شعارات رنانة أو مزايدة حنجورية، يحاول طرح وجهة نظر حداثية في التعاطي مع الوضع الراهن.
تدور أحداث الفيلم حول شخصية مصطفى التي يجسدها الممثل العالمي على سليمان، فهو زوج وأب لثلاثة أطفال، رفض في وقت سابق الحصول على الهوية الإسرائيلية، ليعيش مشتتا بين والدته من جهة، وزوجته على الجانب الآخر من جدار الفصل، وعلى مرأى من بعضهم البعض، وبمسافة تقدر بحوالي 200 متر، يتواصل الطرفان.
الزوجة من عرب 48، ولديها من الحرية ما يكفي للتنقل، أما هو فيلجأ إلى التصاريح المؤقتة للتواصل مع العائلة، والعمل داخل الأراضي المحتلة، حاله يمثل عددا كبيرا من الفلسطينيين، الذين شتت أوصالهم بعد بناء الجدار، عن طريق تناول طازج لحكاية حقيقية تحدث كل يوم على مر سلاسل التفتيش عبر الحواجز الأمنية، والتي ترفض ذات يوم دخول بطلنا، وبعد إصابة نجله ودخوله المستشفى، يلجأ إلى أحد المهربين للتسلل إلى إسرائيل والتواصل مع عائلته بشكل طبيعي حتى يوفق أوضاعه.
لا شك أن الفكرة طموحة، ربما كان ينقصها بعض الاعتناء، وقد أثار جدلا بعد عرضه داخل أروقة "الجونة"، حيث هذا الالتباس الذي تعمد أمين نايفة أن يتركنا له، تارة حول جنسية المخرجة الألمانية اليهودية المولودة لأب إسرائيلي، وتارة أخرى لشخصية "كفاح" الشاب المتحمس الذي يوشي اسمه بشيء ما.
الفيلم استغرق إنتاجه وقتا طويلا تجاوز الخمس سنوات، فخرج من إنتاج فلسطيني، أردني، إيطالي، سويدي مشترك، قد تصدى لمونتاجه المصري كمال الملاخ، وعكف مخرجه على كتابة السيناريو وتعديله لأكثر من 7 مرات، ويحوي بين طياته العديد من الموائمات للقضية، وهي ربما نظرة محببة للغرب.
تمتع المخرج بمهارة في توجيه ممثليه، والجمع بين الشكل والمضمون داخل عمل فني يملك بناءً متماسكا، لكنه يظل محل تأويل سواء على المستوى الفني أو السياسي، وقد استلزم جرأة من منتجته مي عودة تستحق عليها الإشادة، ليظل دون شك واحدا من أهم إنتاجات السينما العربية لعام 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد نبيـل يكتب: 200 متر.. رحلة أمل يغلفها جدل سياسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.