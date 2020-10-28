أحلام توجه رسالة لـ إليسا في عيد ميلادها والأخيرة: أخت وصديقة

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية اليسا، الذي صادف أمس الـ 27 من شهر أكتوبر الجاري.

ونشرت أحلام صورة تجمعها بـ اليسا من كواليس برنامج " ذا فويس" عبر موقع تويتر وعلقت قائلة :" كل المشاركين في برامج الهواه يكتسبون شهره ونجاح بس انا اكتسبتك أخت وصديقه للابد كل عام وانتي احساس الاغاني العربيه غاليتي".

وردت اليسا على أحلام قائلة :" وأنا كسبت فيكي إخت عزيزة وشخصية رائعة بحبها وبحترمها وبقدّر هالحب الكبير اللي عندها. شكرا من كل قلبي".

وطرحت اليسا البومها " صاحبة رأي" في شهر اغسطس الماضي وتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس في نوفمبر عام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع إليسا على إعادة تسجيلها.

وسبق أن أطلقت إليسا وروتانا أغنيتين منفردتين في الفترة الماضية من الألبوم لاقتا نجاحا كبيرا وكانتا "تريند" هما: "هنغني كمان وكمان" في ظل جائحة كورونا، التي شاركتها في أغنيتها المصورة النجمة هيفا وهبي، وأغنية "قهوة الماضي".