شاهد.. أول تعليق لـ درة بعد أنباء عقد قرانها

على مدار الأيام الماضية، انتشرت أنباء حول عقد قران الفنانة التونسية درة على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة بالتزامن مع فعاليات المهرجان السينمائي الشهير.

وخرجت درة عن صمتها من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "دع الخلق للخالق".

وبهذا التعليق لم تنف أو تؤكد درة وجود علاقة مع رجل الأعمال هاني سعد، بل طالبت بشكل غير مباشر بعدم التدخل في حياتها الشخصية.

جدير بالذكر أن تعليقا لرجل الأعمال هاني سعد على صورة لدرة أشعل السوشيال ميديا، وأعاد للأذهان ما أشيع سابقا عن علاقة رومانسية تربطه بها.

وتداولت السوشيال ميديا تعليقا لهاني سعد مع منشن درة وعبارة "I love you"، والتي أجابت عليها بــ"love you too".

وعلى الرغم من أن درة تتلقى الكثير من رسائل الحب وتعليقات الإعجاب على صورها عبر "إنستجرام"، خاصة أن متابعيها يتجاوزون 11 مليون شخص، إلا أن عبارات الحب من هاني سعد وتفاعلها مع تعليقه بنفس العبارات جعل متابعيها يلاحظون الاهتمام المتبادل بين الطرفين.