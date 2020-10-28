يسرا تستعد لتصوير فيلم ليلة عيد مع سامح عبد العزيز .. شاهد

كشف الفنانة يسرا عن مشاركتها فى فيلم جديد بعنوان "ليلة عيد" مع المخرج سامح عبد العزيز والمنتج احمد السبكى وهو العمل الذى يناقش عديد من قضايا المراة فى المجتمع.

ومن ناحية اخرى كشفت أيضا يسرا عن استقرارها بشكل كبير على فريق عمل مسلسلها الجديد والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل وهو نفس فريق مسلسلها الاخير "خيانة عهد" مؤكده خلال لقائها فى برنامج "انسايدر بالعربى" ان فريق عمل مسلسل "خيانة عهد" به حالة من التناغم والانسجام غير طبيعى "ووشنا حلو على بعض".

وقالت يسرا : حتى الان لم يتم الاستقرار بشكل نهائى على السيناريو ولكن هناك فكرة يتم حاليا كتابتها ومن المقرر ان يبدا التصوير فور الانتهاء من كتابة السيناريو.

وتتواجد حاليا الفنانة يسرا فى مهرجان الجونة السينمائى حيث انها تعد ضمن فريق عمل المهرجان وتحديدا باللجنة العليا للمهرجان.

يذكر ان اخر اعمال يسرا كان مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك فى بطولته كل من حلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان وخالد انور وبيومى فؤاد وسلوى عثمان وتاليف احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز.

وكان اخر اعمال يسرا فى السينما فيلم "صاحب المقام" والذى شارك فى بطولته كل من اسر ياسين وامينة خليل وبيومى فؤاد وتاليف ابراهيم عيسى واخراج ماندو العدل.