وخرجت درة عن صمتها من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "دع الخلق للخالق".
وبهذا التعليق لم تنف أو تؤكد درة وجود علاقة مع رجل الأعمال هاني سعد، بل طالبت بشكل غير مباشر بعدم التدخل في حياتها الشخصية.
جدير بالذكر أن تعليقا لرجل الأعمال هاني سعد على صورة لدرة أشعل السوشيال ميديا، وأعاد للأذهان ما أشيع سابقا عن علاقة رومانسية تربطه بها.
وتداولت السوشيال ميديا تعليقا لهاني سعد مع منشن درة وعبارة "I love you"، والتي أجابت عليها بــ"love you too".
وعلى الرغم من أن درة تتلقى الكثير من رسائل الحب وتعليقات الإعجاب على صورها عبر "إنستجرام"، خاصة أن متابعيها يتجاوزون 11 مليون شخص، إلا أن عبارات الحب من هاني سعد وتفاعلها مع تعليقه بنفس العبارات جعل متابعيها يلاحظون الاهتمام المتبادل بين الطرفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق لـ درة بعد أنباء عقد قرانها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.