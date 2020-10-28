ظهور شقيق إلهام شاهين مصابا بـ كسر فى الذراع بـ مهرجان الجونة

، برفقة الفنانة إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين فى مهرجان الجونة بالأمس.

وظهر الفنان أمير شاهين، فى الصورة مصابا بكسر بذراعه وذلك بعد حفل زفافه بعدة أسابيع.

وكان الفنان أمير شاهين احتفل بخطوبته أوائل شهر سبتمبر الماضي، بحضور عدد قليل من نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي وهنا شيحة، وأقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.

يشار إلي أن منة جاب الله زوجة أمير شاهين، تعمل مونتيرة، وكان آخر أعمالها مسلسل "لما كنا صغيرين"، للنجمة ريهام حجاج الذى عرض فى موسم رمضان الماضي.

شهد حفل زفاف أمير شاهين أحدث ظهور للفنانة هالة صدقى مع أبنائها وهو الأمر الذى لفت الأنظار إليها بعد القضية التى أثارت حالة من الجدل الواسع والمعروفة إعلاميًا بقضية إنكار النسب.