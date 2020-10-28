عرض فيلم الصندوق الأسود لـ منى زكى.. الليلة

وقالت منى زكي تعليقًا على عودتها للسينما بعد غياب أربع سنوات عبر الفيلم الجديد " الصندوق الأسود الذي يعرض في دور العرض خلال أسبوعين"، قائلة: "السينما بالنسبة ليا مختلفة اللي بيخضني رقم فترة الغياب أربع سنوات كتير عدوا بسرعة رغم أني طول الوقت كان واحشني شغلي وبتمنى ألاقي حاجة كويسة بس بلاش نعد فترة الغياب".
وأضافت في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" " الفيلم كان صعب لإن محمود كامل اعتمد بشكل رئيسي على التلقائية حتى في فكرة الكاميرا نفسها لاسيما في ظل وجود مشاهد عنف كثيرة داخل الفيلم ودي الصعوبة فكرة " التلقائية " ".
ولفتت زكي أن تصوير الفيلم بدأ منذ فترة طويلة قبل جائحة " كورونا " حيث تم انتهاء من تصوير الفيلم قبل انتشار الفيروس في اي منطقة في العالم .
يشارك فى بطولة الفيلم بجوار منى زكى كل من محمد فراج مصطفى خاطر واخراج محمود كامل وتاليف احمد الدهان وهيثم الدهان.
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