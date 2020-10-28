سليمان عيد يهنئ متابعيه بالمولود النبوي الشريف

وكتب سليمان عيد عبر انستجرام قائلا "نهنئكم ونهنئ الامه الاسلاميه في كافة بقاع الأرض بمناسبة مولد رسول الإنسانية والمحبه النبي الأكرم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واحتفل الفنان سليمان عيد، بحفل زفاف ابنته، الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر، والذي أقيم في أحد الفنادق بحضور نخبة من نجوم الفن.

وكان من بين الحضور كل من الفنان حسام داغر، والفنان طاهر أبو ليلة، والفنان أحمد صبري وعدد آخر من النجوم، ومحمد عادل امام ومصطفى خاطر و محمد ثروت ومحمد عبد الرحمن وغيرهم.

وكان آخر أعمال سليمان عيد الفنية، مشاركته في مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين