بمكياج لافت.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور لها من الجونة

شاركت الفنانة هدى المفتى متابعيها بصورة جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت هدي المفتي من الجونة بمكياج لافت وعلقت على الصورة قائلة: "Crystal parrots".

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وكانت هدى المفتى شاركت فى مسلسل "فلانتينو" مع النجم عادل إمام.

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

يذكر أن أحدث أعمال هدى المفتي فيلم "بنات ثانوي"، ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.