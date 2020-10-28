تكريم محمد هنيدى فى سينما مصر.. صور

كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان محمد هنيدى، فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية،

حيث أهدى جلال، مخرج "سينما مصر" شهادة تقدير للفنان محمد هنيدى، موقعة من كل أبطال العرض تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، عقب عرض المسرحية،

وحرص هنيدى على تسجيل كلمة فى سجل ضيوف العرض، بحضور عدد من الفنانين منهم الفنانة مى فاروق، المخرج تامر مهدى، والفنان مصطفى شوقى .