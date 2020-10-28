شاهد.. رد فعل محمد محسن بعد غيابه عن مهرجان الجونة

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كما مازح الفنان محمد محسن، جمهوره من خلال الصورة حيث كتب قائلا " حبينا نعمل مهرجان ع الضيّق كدا في البيت ".
وشاركت هبة مجدى مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.
المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.
يذكر أن محمد محسن أعاد توزيع النشيد المصري السابق "اسلمي يا مصر"، الذى عرف بهذا الاسم، وكان هو النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.
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