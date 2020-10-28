لقيت الطبطبة.. خالد منصور ينشر فيديو لأبطال حكايات بنات من كواليس العمل

نشر الفنان خالد منصور فيديو جديدا له بصحبة أبطال حكايات بنات وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر خالد منصور في الفيديو مع أسماء جلال وميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهم يرقصون علي أنغام لقيت الطبطبة. وعلق خالد منصور علي الفيديو قائلا: "كواليس الكواليس في حكايات بنات". وجاءت التعليقات كالتالي: - مسخرة اييه الضحك ده - عسل اوي -بنحبكوا جداا بجد يذكر أن آخر أعمال خالد منصور مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

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