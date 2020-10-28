كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان محمد هنيدى، فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية،

حيث أهدى جلال، مخرج "سينما مصر" شهادة تقدير للفنان محمد هنيدى، موقعة من كل أبطال العرض تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، عقب عرض المسرحية،

وحرص هنيدى على تسجيل كلمة فى سجل ضيوف العرض، بحضور عدد من الفنانين منهم الفنانة مى فاروق، المخرج تامر مهدى، والفنان مصطفى شوقى .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكريم محمد هنيدى فى سينما مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.