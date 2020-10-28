عام 2021.. نسرين طافش تعلن عن موعد زواجها

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، أنها ستتزوج فى عام 2021 وذلك من خلال برنامج "et بالعربي"، حيث اكتفت بالرد على سؤالهما "إن شاء الله مش هقول اكتر من كدة".

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كما قالت الفنانة نسرين طافش، إنها شاركت جمهورها بالأشياء التى قامت بفعلها أثناء فترة الحجر المنزلى.

وأشارت إلى أن أصبح هناك تفاعل كبير عبر حاسبها بموقع التواصل الاجتماعى " تيك توك " بعد أن قامت بعمل أكثر من فيديو ونال إعجاب عدد كبير من جمهورها.