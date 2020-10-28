عام 2021.. نسرين طافش تعلن عن موعد زواجها

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كما قالت الفنانة نسرين طافش، إنها شاركت جمهورها بالأشياء التى قامت بفعلها أثناء فترة الحجر المنزلى.
وأشارت إلى أن أصبح هناك تفاعل كبير عبر حاسبها بموقع التواصل الاجتماعى " تيك توك " بعد أن قامت بعمل أكثر من فيديو ونال إعجاب عدد كبير من جمهورها.
ويذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.
وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
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