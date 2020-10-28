محمد رمضان ينشر كواليس تصوير فيديو كيلب الشرع محلل أربعة

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له خلال تواجده في الإمارات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو خلال جولته بدولة الإمارات برفقة عدد من المسؤولين.
وقدم "محمد رمضان" مؤخرًا فيديو من كواليس أغنيته الجديدة «الشرع حلل أربعة» والتي يقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب في الإمارات، وسبق وأن أوضح: «من دبي بدأنا التحضيرات لتصوير فيديو كليب الشرع حلل أربعة».
حقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 37 مليونا و492 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.
ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.
والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.
وتقول كلمات الأغنية "هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".
على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.
يُذكر أن احدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.
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