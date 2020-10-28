أحمد يوسف: اكثر من 12 مليار دولار أرباح السياحة فى عام 2019

قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مصر كانت من أوائل الدول العالمية التي بادرت بوضع الإجراءات والضوابط الاحترازية للحد من انتشار كورونا فى مصر بالتعاون مع وزارة الصحة، طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "يوسف" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك الخطة التى وضعتها الدولة أدت بشكل أساسي وكبير بالحد من الفيروس فى مصر، موضحا أن الدولة بدأت فى انخفاض المعدلات.

وتابع أن وزارة السياحة مازالت ملتزمة بالإجراءات والضوابط الاحترازية ضد فيروس كورونا حتى الآن، لافتا إلى أن ديوان عام وزارة السياحة دائما تقوم بحملات تفتيش من أجل التأكد من تطبيقها.

وأكد أنه لم يتم التهاون فى أى وقت من الأوقات فى تنفيذ تلك الإجراءات، مطمئنا المواطنين أن جميع العاملين بالفنادق لديهم وعى عالى جدا بأن تلك الضوابط هي التي تضمن استمرار تدفقات السياحة فى مصر.

وأشار إلى أنه فى عام 2019 تم الوصول إلى أكثر من 13 مليون سائح بزيادة فوق ال30% عن العام الذى سبقه، وطبقا للمعلومات الواردة من البنك المركزى تم تحقيق أعلى أرباح فى تاريخ السياحة على الإطلاق بأكثر من 12 مليار دولار فى عام 2019.