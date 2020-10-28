منة شلبي تتغزل في ليلى علوي من مهرجان الجونة.. شاهد

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والجدير بالذكر أنه عرض مؤخرا فيلم نوارة لـ منة شلبي، على Facebook Watch، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في دور عرض السينما، بسبب اختلافه وتميزه.
تتركز أحداث الفيلم حول فتاة من حي شعبي تدعى نوارة والتي تجسدها منة شلبي، وتعيش قصة حب مع شاب يدعى علي، خلال فترة اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير وبعدها، مستعرضًا أثر ما كان يجرى في مصر خلال هذه الفترة على نوارة وعلى قصة حبها وعلى عملها كخادمة في فيلا أحد الوزراء السابقين.
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